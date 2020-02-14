Секвестром по бюджету: будет ли Украина сокращать расходы

Новый финансовый год в Украине стартовал традиционным отставанием от плана. По итогам января государственный бюджет получил порядка 51 миллиарда гривень доходов, что на 22 процента ниже планового показателя и на семь процентов – поступлений за аналогичный период прошлого года. И судя по динамике за первые недели февраля, ситуация к лучшему пока не меняется.

В Министерстве финансов объяснили отставание от плана в январе существенными изменениями макроэкономических показателей по сравнению с прогнозными. В частности, виноват более крепкий валютный курс, который составил около 24 гривень за доллар вместо ожидаемых 27, а также теплая погода и снижение цен не газ, что сказалось на объемах энергетического импорта и сбора соответствующих налогов.

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Аналогичные причины в Минфине озвучивали и в прошлом году, когда госбюджет систематически не добирал плановые доходы, что в декабре вынудило правительство Алексея Гончарука придержать финансирование по ряду расходных статей и притормозить возмещение НДС, а также попросить НАК «Нафтогаз Украины» уплатить дивиденды за одиннадцать месяцев, а еще ряд компаний – уплатить часть налогов авансом.

И хотя за январь украинская гривня просела к доллару почти на шесть процентов, курс все равно остается значительно выше правительственного прогноза. И этот курс уже не воспринимается участниками рынка как краткосрочное временное явление. Потому и в реалистичность правительственного прогноза они не верят, допуская в 2020 году некоторую девальвацию гривни, но не более чем до 25 гривень за доллар.

Национальный банк во избежание давления на рынок конкретные показатели ожидаемого курса не озвучивает, но в конце января снизил прогноз инфляции на текущий год до уровня ниже пяти процентов. И поскольку в НБУ назвали прошлогоднее укрепление гривни ключевым фактором для замедления инфляции, такой пересмотр прогноза подтверждает отсутствие опасений, что гривня может сильно упасть.

Таким образом, уже в январе реалистичность госбюджета на текущий год вызывает большие сомнения. Может, есть смысл не откладывать корректировку главной сметы страны, чтобы в конце года снова не хвататься за голову и вручную не распределять средства?

Как перекроить бюджет

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук напомнил, что бюджет на текущий год утвержден с учетом показателя инфляции на уровне пять с половиной процентов и курса в 27 гривень за доллар.

«Уже сейчас очевидно, что инфляция будет на уровне четырех – пяти процентов, а курс составит около 24,5 гривень за доллар, и есть основания пересмотреть бюджет», - сказал эксперт УНИАН.

По его мнению, для пересмотра бюджета правительство, скорее всего, дождется середины года, и при необходимости может прибегнуть к сокращению расходов.

«Не думаю, что будут сокращать социальные расходы. Вероятнее всего, это будут инфраструктурные проекты, расходы развития», - добавил Боярчук.

Эксперт не исключает, что вместо или вместе с сокращением расходов правительство для наполнения бюджета может снова начать собирать налоги авансом.

«Этот инструмент уже применяется, но его ресурс весьма ограничен. Увеличение налогового давления в стране на фоне обещаний инвесторам устроить налоговые каникулы будет отрицательным сигналом», - предупреждает он.

По оценкам эксперта, недобор бюджетных доходов по итогам 2020 года может составить порядка пятидесяти миллиардов гривень.

Неожиданные компенсаторы

Президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала считает, что недополученные в этом году доходы государственного бюджета вполне можно компенсировать по другим направлениям.

«Недобор по доходам из-за курса и по некоторым другим причинам в этом году будет на уровне около шестидесяти миллиардов гривень. Но он полностью перекрывается сверхдоходами, которые получил «Нафтогаз» от «Газпрома», на 2,9 миллиардов долларов», - сказал эксперт УНИАН.

По его словам, правительство может пересмотреть бюджет по итогам первого квартала, но благодаря имеющимся компенсаторам оснований для существенного сокращения государственных расходов нет.

Помимо дополнительных налогов и дивидендов от «Нафтогаза», эксперт считает возможным обеспечить дополнительные поступления в бюджет без усиления налогового давления, а благодаря дальнейшей детенизации экономики, запуску приватизации и концессии госимущества.

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Есть еще один важный компенсатор – экономия на долговых платежах. По оценкам Национального банка, укрепление гривни позволило сэкономить на обслуживании долгов бизнеса и государственного сектора 450 миллиардов гривень, так как снижение госдолга до безопасного уровня в пятьдесят процентов ВВП позитивно повлияло на суверенные рейтинги Украины и стоимость новых заимствований.

Но стоит учитывать, что указанные компенсаторы не будут постоянными: «Нафтогаз» не может ежегодно выигрывать суд у «Газпрома», а ставки по заимствованиям не будут снижаться до бесконечности. Потому проблема чрезмерной чувствительности бюджета к изменению рыночных условий остается актуальной.

Работа над ошибками

Анализируя опыт других стран, в Национальном банке пришли к выводу, что негативные последствия укрепления национальной валюты преимущественно краткосрочные, в то время как преимущества – долгосрочные и способствуют устойчивому экономическому росту. То есть, для обеспечения финансовой устойчивости стоит не мечтать о возвращении девальвации, а пересмотреть бюджетную политику.

В частности, в НБУ рекомендуют отказаться от привязки бюджетных доходов к валюте.

«Мы сейчас общаемся с Министерством экономики относительно того, чтобы доходы, которые получает бюджет, меньше зависели от валютного курса. В частности, тарифы на акцизы на топливо, которые номинированы в евро. По нашему мнению, лучше, чтобы эти тарифы были в гривне, тогда будет меньше влияние курса на бюджет», – рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Согласны с Национальным банком и эксперты, рекомендуя помимо отвязки от валюты подходить к планированию государственных доходов и расходов более сдержанно, консервативно.

«Чтобы исправить ситуацию, нужен консервативный подход в бюджетировании. Если ожидается рост экономики на три процента и инфляция в пять процентов, нужно готовить бюджет в расчете на рост в два с половиной процента и инфляцию в четыре процента», - считает Дмитрий Боярчук.

По его словам, при таком подходе бюджет будет защищен от неожиданностей, а избыточные доходы в случае их получения можно будет распределить согласно приоритетам.

Страшилки о негативном влиянии урезания бюджетных расходов на экономику эксперт считает преувеличенными.

«Инвестиционные расходы бюджета настолько мизерны, что их стимулирование или ограничение не окажет критического влияния на макроэкономическую ситуацию. Основное влияние на экономику со стороны бюджета оказывают корректировка налоговых правил и социальные расходы, резкий рост которых провоцирует инфляцию», - пояснил Боярчук.

Молчание правительства

В правительстве детали возможной корректировки бюджетных показателей пока не разглашают.

«Пересмотр прогноза текущего года является стандартной процедурой, которая осуществляется при подготовке прогноза на новый прогнозный период - на 2021-2023 годы. Обязательным является уточнение базы прогноза, то есть, ожиданий на текущий год», - прокомментировали УНИАН в Министерстве экономики.

По информации министерства, ориентировочные прогнозные макропоказатели будут предоставлены Министерству финансов к началу марта в рамках процесса подготовки трехлетней бюджетной декларации. И заверили, что новые показатели будут базироваться на актуальной информации о текущей экономической обстановке.

Увидеть новые прогнозы мы сможем после утверждения правительством, то есть, к середине мая, когда Минфин должен представить на рассмотрение Кабмина бюджетную декларацию на следующий финансовый год.

В Министерстве финансов на запрос УНИАН о корректировке бюджета не ответили. Но ответ есть в Бюджетном кодексе Украины, который при отставании от плана доходов более чем на пятнадцать процентов обязывает Минфин подать в парламент предложения по пересмотру бюджетных показателей.

То есть, если ситуация не изменится до конца квартала, бюджетный секвестр неизбежен. И бояться этого не стоит, поскольку так бюджет страны станет по крайней мере честным.

Чтобы решить проблему, для начала нужно признать ее существование. Если в доме протекает крыша, можно бесконечно ругать дождь, но рано или поздно все равно придется взяться за ее починку.

Ольга Гордиенко