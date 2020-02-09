В Аргентине не хотят платить по долгам перед МВФ, пока экономика не выйдет из рецессии

Страна нуждается в реструктуризации своего суверенного госдолга, общая сумма которого достигла 100 млрд долларов.

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандез де Киршнер заявила, что правительство не будет ничего выплачивать по своим долгам перед Международным Валютным Фондом, пока экономика страны не выйдет из рецессии.

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«В условиях рецессии никто не заплатит и полцента, а путь к выходу из рецессии – в крупных государственных инвестициях», - цитирует ее слова Reuters.

Аргентина нуждается в реструктуризации суверенного госдолга, общая сумма которого достигла 100 млрд долларов. В него входит и кредитная линия на 57 млрд долларов, которую МВФ продлил Аргентине в 2018 году.

Отношения с Фондом очень важны для Буэнос-Айреса – он может помочь стране избежать дефолта на фоне обвала валюты, роста инфляции и сокращения экономики. Ожидается, что техническая миссия МВФ прибудет в Аргентину на следующей неделе.

Отметим, за свою историю Аргентина объявляла дефолт несколько раз. Объявленный в 2001 году дефолт по долгам на 100 млрд долларов был одним из самых крупных в истории мировых рынков.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.