Когда утвердят новую программу с МВФ: прогнозы от Милованова

Кабмин ожидает утверждения новой программы сотрудничества с МВФ уже в ближайшее время.

Кабинет министров ожидает, что Совет директоров Международного валютного фонда уже в ближайшее время утвердит новую трехлетнюю программу сотрудничества с Украиной.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, комментируя итоги состоявшегося на минувшей неделе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я не могу комментировать детали, потому что переговоры – это закрытая вещь. Но мы ожидаем, что та программа, которая была принята на рабочем уровне, Staff level agreement, в ближайшее время будет принята на уровне борда МВФ (Советом директоров Фонда – УНИАН). Состоялась встреча президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, и это была самая успешная и интересная встреча, по нашему мнению, которая была в Давосе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие в Украине законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что после выполнения новой трехлетней программы финансирования Украина может полностью завершить сотрудничество с Международным валютным фондом.