Иностранцы продолжают скупать украинские гособлигации

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины превысила 15%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на текущей неделе вырос на 1,2 миллиарда гривень, или на 1%, - до 124,1 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 8,3 миллиарда гривень, или на 7,2%.

Согласно приведенным данным, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины превысила 15%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 миллиарда гривень, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.