Иностранцы покупают все больше украинских облигаций госзайма

Нерезиденты нарастили вложения в украинские ОВГЗ до 120,6 млрд грн. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,8%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,8 млрд грн, или на 1,5%, - до 120,6 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 4,9 млрд грн, или на 4,2%.

Согласно приведенным данным, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,8%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, – до 115,8 млрд грн.