Украинцы в январе продали в банках больше валюты, чем купили
17:56, 05 февраля 2020Финансы
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Продажа валюты превысила ее покупку второй месяц подряд.
Иллюстрация REUTERS
Украинцы в январе продали через банковскую систему 1,416 млрд долл., или на 102,4 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку второй месяц подряд - после того, как в декабре украинцы продали на 181,5 млн долл. больше валюты.
Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
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