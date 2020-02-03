Платежный баланс Украины пятый год подряд сведен в "плюс"
10:15, 03 февраля 2020Финансы
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Этот показатель за прошлый год достиг 6 миллиардов долларов.
Иллюстрация REUTERS
Платежный баланс Украины за январь-декабрь 2019 года сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.
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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит текущего счета за прошлый год составил 1,072 млрд долл., приток по финансовому счету - 7,005 миллиарда долларов.
Отмечается, что в декабре 2019 года платежный баланс сведен с профицитом 3,281 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год четвертый год подряд был сведен с профицитом, который составил 2,877 миллиарда долларов, или на 12% больше профицита за 2017 год.
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