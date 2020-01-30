Почему падает гривня и что будет с курсом дальше: мнение эксперта

По мнению эксперта, при отсутствии прогресса в отношениях с Международным валютным фондом гривня может упасть более существенно.

Текущее ослабление национальной валюты Украины к доллару является рядовым событием на фоне бурного роста в прошлом году, но при отсутствии прогресса в отношениях с Международным валютным фондом гривня может упасть более существенно.

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Об этом говорится в комментарии аналитика инвестиционной группы «Универ» Михаила Федорова, переданном УНИАН.

«Откат» цены на треть можно назвать вполне рядовым событием. Такая коррекция не говорит о каких-либо глобальных изменениях в ситуации. «Откат» курса до отметки 25,2 гривни за доллар можно считать простым отскоком после бурного роста прошлого года. И даже снижение гривни вплоть до отметки 26 гривен за доллар будет укладываться в рамки локального цикла снижения, без изменения общей тенденции по укреплению гривни. А говорить о сломе растущего тренда гривни можно будет уже после того, как курс превысит отметку 26 гривен за доллар», - отметил эксперт.

По его словам, прошлогоднее укрепление гривни обусловлено прежде всего макроэкономической стабилизацией в последние 2-3 года, для которой наиболее важным маяком остается сотрудничество с Международным валютным фондом.

«Рынок ждет конкретный результат в виде финального одобрения новой программы сотрудничества МВФ и Украины. А пока результата нет, совершенно справедливо, что курс гривни начал локальное снижение. Я ожидаю, что если МВФ утвердит новую программу в ближайшее время, то ослабление гривни ограничится уровнем 25,2 гривен за доллар. Если же программа не будет одобрена в ближайшее время, то уже весной курс может достигнуть 26 гривен за доллар. Если же программа не будет одобрена до лета, то это будет являться серьезной угрозой для макроэкономической стабильности страны», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 30 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,85 грн/долл., что на 13 копеек ниже предыдущего показателя.

Таким образом, украинская гривня снизилась к доллару третий день подряд – после падения на 27 копеек по курсу на вторник и на 12 копеек – на среду.