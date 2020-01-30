Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 30 января: 100 USD – 2484,91 гривни; 100 EUR – 2732,53 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2484,91 (29 января – 2472,04)

100 EUR – 2732,53 (29 января – 2720,85)

Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару третий день подряд - после падения на 27 копеек согласно курсу на вторник и на 12 копеек - на среду.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 гривни/евро, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.