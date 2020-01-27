ЕЦБ назвал банкноты евро, которые подделывают чаще всего

Более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро.

Во второй половине 2019 года из обращения были изъяты 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первым полугодием.

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Об этом говорится в сообщении Европейского центробанка, передает finclub.net.

Также сообщается, что количество поддельных банкнот евро во втором полугодии 2019 года на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года.

Более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются привлекательными для фальшивомонетчиков.

96,4% подделок было обнаружено в странах еврозоны, 3% в странах ЕС, которые не входят в еврозону, и 0,6% - за пределами ЕС.

В то же время в ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных банкнот евро крайне незначительна, поскольку подделок очень мало на фоне настоящих банкнот.

По данным ЕЦБ, в настоящее время в обращении находится около 24 млрд бумажных банкнот евро общей стоимостью около1,3 трлн евро.

Количество выявленных подделок ежегодно на 1 млн настоящих банкнот в обращении

В ЕЦБ подчеркивают, что продолжают совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот - серия Europa - еще более защищена, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте.

Напомним, Национальный банк ранее назвал гривневые банкноты, которые подделывают чаще всего.