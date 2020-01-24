Больше, дешевле, длиннее: Украина заняла очередной миллиард евро

Едва отойдя от новогодних праздников, Министерство финансов возобновило активную работу на долговом рынке, объявив о размещении облигаций внешнего государственного займа. В итоге Минфин продал 23 января инвесторам десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда евро с рекордно низкой ставкой доходности 4,375 процента годовых.

Буквально полгода назад Минфин вернулся на рынок внешних заимствований в евро после пятнадцатилетней паузы и разместил евробонды на меньший срок в семь лет и с меньшим объемом - в один миллиард евро, но в полтора раза дороже – со ставкой доходности 6,75 процента годовых.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил экономию для бюджета в результате последнего успешного размещения еврооблигаций в два миллиона гривень ежедневно, напомнив, что в ближайшие два года наша страна будет отдавать ежегодно порядка 484 миллиарда гривень бюджетных средств на обслуживание госдолга.

На текущий год действительно приходятся пиковые долговые выплаты, которые без учета гривневой задолженности превысят десять миллиардов долларов, включая почти семь миллиардов долларов внешних долгов. В том числе, два с половиной миллиарда надо погасить уже в первом квартале. Потому Минфин и вышел уже в первом месяце года на внешний рынок.

Примечательно, что в ходе размещения новых облигаций Минфин получил заявки инвесторов на общую сумму свыше семи миллиардов евро. То есть, можно было одним махом получить весь объем денег, необходимый для погашения валютных внешних долгов на текущий год. Почему же объем привлечения в итоге впятеро меньше?

Больше - не обязательно лучше

Как пояснил УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, не смотря на высокий спрос со стороны инвесторов, размещение облигаций с более высоким объемом могло обойтись дороже.

«Больше - не обязательно лучше. Возможно, Минфину сегодня больше и не нужно. Ведь это долг, и за него нужно платить проценты. И больше стоило бы дороже. То, что было подано заявок на семь миллиардов евро, не значит, что все эти заявки были по 4,375 процента», - отметил он.

Эксперт рассказал, что в процессе подписки на облигации потенциальные кредиторы заявляют сумму и ставку, по которой они готовы купить бонды, а организатор сортирует все заявки и выбирает объем с подходящей ставкой.

В то же время, Паращий напомнил, что для рефинансирования долгов текущего года привлеченных средств недостаточно, и до конца года Минфин может выйти на рынок внешних заимствований еще в рамках предусмотренного госбюджетом потолка в пять миллиардов долларов.

В целом, эксперт назвал проведенное размещение успешным, поскольку ставка доходности стала рекордно низкой для Украины.

«Рыночная ставка по долларовым десятилетним облигациям была 5,9 процента. Облигация в евро с погашением в 2026 году торговалась на 1,4 процентных пункта ниже. Таким образом, новая десятилетняя облигация в евро должна стоить 4,4 - 4,5 процента. То, что по факту стоимость оказалась несколько ниже этого диапазона, - следствие высокого спроса на новый выпуск», - отметил Паращий.

Позитив для рынка

Комментируя эффект удачной сделки для финансового рынка Украины, старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик назвал этот фактор «нейтрально-позитивным», так как полученные средства будут направлены на погашение прежних долгов.

«Евро, вероятно, будет конвертироваться в доллар в обход рынка - через Национальный банк, а потому в этом аспекте на курсе гривни не отразится. Касательно общего влияния, то оно скорее будет нейтрально-позитивным, так как правительству не придется покупать валюту для уплаты долгов на эту сумму на внутреннем рынке», - сказал эксперт в комментарии УНИАН.

В то же время, Ребрик ожидает, что проведенное размещение может упростить и удешевить выход на рынок еврооблигаций для украинских компаний.

«Если так, то будет дополнительный приток валюты, что хорошо для платёжного баланса и, соответственно, сыграет в пользу крепкой гривни. Но многое будет зависеть от прогресса в подписании новой программы с Международным валютным фондом», - добавил он.

Как раз на этой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе отметила прогресс в выполнении нашей страной условий для старта новой программы. Но конкретных сроков утверждения этой программы в МВФ пока не называют.

Запасной вариант

Помимо внешнего долгового рынка и поддержки от внешних кредиторов, Минфин не забывает о привлечении денег посредством размещения полюбившихся в последние месяцы нерезидентам облигаций внутреннего государственного займа.

На двух состоявшихся в этом году ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет двенадцать миллиардов гривень, и половину этих бумаг выкупили нерезиденты. Спрос иностранных инвесторов на ОВГЗ остается высоким, не смотря на методичное снижение ставок по ним от торгов к торгам.

На предстоящем в следующий вторник еженедельном аукционе Минфин намерен впервые предложить инвесторам гривневые бумаги сроком обращения семь лет. До конца первого квартала 2020 года семилетние облигации будут доступны на аукционах Минфина в конце февраля и в конце марта.

Эксперты считают, что эти бумаги также привлекут внимание инвесторов, оценивая потенциальный предельный объем их размещения в пять миллиардов гривень, что станет стимулом для укрепления гривни.

«Велика вероятность возобновления ревальвационного тренда, который вскоре будет дополнительно поддержан продажами валюты со стороны агросектора в рамках подготовки к весенним полевым работам, - прогнозирует Михаил Ребрик, называя текущее ослабление гривни ситуативным и допуская ее рост в ближайшее время до уровня около 24,1-23,7 гривень за доллар.

Меж тем, укрепление гривни, как и в прошлом году, может стать негативным фактором для выполнения госбюджета, основанного на правительственном прогнозе среднегодового курса на текущий год в 27,3 гривни за доллар. По данным Госказначейства, с 1 по 22 января 2020 года госбюджет получил шестнадцать миллиардов гривень доходов, что на треть ниже прошлогоднего показателя и на 75 процентов ниже плана.

Это значит, что в ближайшем будущем бюджетный профицит, позволяющий в полной мере рассчитаться с долгами, нам не светит. В то же время, получение новых кредитов на погашение старых долгов, но под более низкие проценты и на более длительные сроки, дает робкую надежду, что рано или поздно мы вырвемся из этого замкнутого круга.

Ольга Гордиенко