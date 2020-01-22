В Минфине снова упомянули о скором завершении сотрудничества с МВФ

По словам министра финансов, Украина сможет "выпуститься" из МФВ после выполнения новой программы финансирования.

Украина может полностью завершить сотрудничество с Международным валютным фондом после выполнения новой трехлетней программы финансирования.

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Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, нужны ли Украине деньги МВФ.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие в Украине законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.