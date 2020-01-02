Бюджет-2019 сведен с дефицитом более 72 миллиардов гривень – Минфин

Дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований.

Общий дефицит государственного бюджета 2019 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, составил 72,4 миллиарда гривень или около 1,8% валового внутреннего продукта.

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Об этом сказано в комментарии Министерства финансов Украины относительно закрытия 2019-го бюджетного года.

"Дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 миллиарда гривень. В декабре Минфином, учитывая благоприятную конъюнктуру на внутреннем рынке, осуществлены сверхплановые государственные заимствования на сумму 4,7 миллиарда гривень для обеспечения предотвращения кризисов ликвидности государственного бюджета в начале финансового года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.