Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 22 января: 100 USD – 2425,86 гривни; 100 EUR – 2696,95 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЭкономист озвучил "два сценария" насчет курса доллара в Украине

100 USD США – 2425,86 (21 января – 2432,57)

100 EUR – 2696,95 (21 января – 2695,65)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за первые 11 месяцев 2019 года - до 23,97 гривни/доллар. Продолжила гривня рост и в декабре - четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря 2019 года на уровне 23,26 гривни/доллар.

Однако 27 декабря 2019 года НБУ впервые за месяц опустил гривню, продолжилась эта тенденция и в начале 2020 года.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.