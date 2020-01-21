Зеленский подписал закон о доступных кредитах для бизнеса

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку малому бизнесу в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в гривне.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Фонда развития предпринимательства с целью обеспечения доступного кредитования малого и среднего бизнеса в стране.

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Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку малому бизнесу в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в гривне. При этом процент будет зависеть от размера и типа бизнеса.

"Изменения предусматривают выделение из госбюджета 2 миллиарда гривень для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса. Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", - сказано в сообщении.

Помимо прочего, поддержка предпринимателей будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 году на 2 миллиарда гривень за счет досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, которые будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонда развития предпринимательства.