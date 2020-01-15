Зеленский готовит свой законопроект о Бюро финрасследований – СМИ

По данным СМИ, Зеленский хочет, чтобы Бюро было подконтрольно Офису президента.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит свой законопроект о Бюро финансовых расследований.

Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на свои источники.

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По их данным, Зеленский хочет, чтобы Бюро было подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов, как прописано в законопроекте, принятом в первом чтении.

"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтролен ему", - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде отклонить проект Закона о Бюро финансовых расследований (рег. № 1208-2 от 18.09.2019), поданный народными депутатами Украины Василевской-Смаглюк О.М. и Монастырским Д.А.

Напомним, Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". За его принятие проголосовали 270 народных депутатов.

Законопроектом предусматривалось создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.