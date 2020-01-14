Финансовый комитет ВР проголосовал за снятие со второго чтения законопроекта о Бюро финрасследований

Рада приняла законопроект "О Бюро финансовых расследований" в первом чтении 2 октября.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде отклонить проект Закона о Бюро финансовых расследований (рег. № 1208-2 от 18.09.2019), поданный народными депутатами Украины Василевской-Смаглюк О.М. и Монастырским Д.А.

Об этом говорится в заключении по итогам вчерашнего заседания комитета, опубликованном на сайте ВР.

Напомним, Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". За его принятие проголосовали 270 народных депутатов.

Законопроектом предусматривалось создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.