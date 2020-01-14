За 5 лет так и не нашли никаких доказательств вины топ-менеджеров Дельта Банка - экс-глава совета директоров

Банкротство Дельта Банка стало результатом ряда причин, и обвинять во всем только бывших владельцев и топ-менеджеров несправедливо.

Банкротство Дельта Банка стало результатом ряда причин, и обвинять во всем только бывших владельцев и топ-менеджеров несправедливо.

Об этом в интервью «Главкому» заявила бывшая глава совета директоров Дельта Банка Елена Попова.

«Во время так называемого «банкопада» из 180 банков закрыли почти половину, где-то 90. Система потеряла половину. Так, возможно, есть вопросы к системе? Что это были за правила и практики такие, что половина обвалилась? Как такое произошло? А если такие практики и правила существовали в системе, то почему сейчас выборочно назначают «мальчиков для битья?». Почему, когда говорят об «идеальном шторме», имеют в виду только госструктуры? А коммерческие банки были в каких-то других условиях? Например, у нас более трети кредитно-инвестиционного портфеля оказалось в зоне АТО и в Крыму, а по остальному портфелю катастрофически упал возврат кредитов. Валютные кредиты при тройной девальвации просто остановились, гривневые тоже никто не спешил обслуживать», - подытожила Елена Попова.

По ее словам, Фонд гарантирования вкладов физических лиц отнесет все потери на счет бывших владельцев и топ-менеджмента, но для этого нет оснований.

«После введения временной администрации ни бывшие владельцы, ни бывший менеджмент не были допущены к управлению, и вся ответственность за сохранность активов, выбранный вариант защиты и реализацию активов положен уже на ликвидаторов, то есть - на Фонд гарантирования. Удержанием актива, защитой его в судах, взысканием и реализацией уже пять лет занимается фонд», - отметила Елена Попова.

Бывший председатель совета директоров Дельта Банка убеждена, что обвинения в адрес владельцев банка построены на догадках и гипотезах, и никаких доказательств их вины не предоставлено.

«Все построено на утверждении, что я - председатель совета директоров и, по уставу отвечаю за всю деятельность банка. Что вот есть определенная (фактически - опровергнутая) экспертиза, которая говорит, что выдача кредита, который не вернули в определенный срок, - это убыток банка, и я - председатель кредитного комитета, и поэтому отвечала за организацию всей его деятельности. И, напоследок, что я выполнила решение кредитного комитета и подписала договор. Фактически получается так, что следствие ставит мне в вину выполнение моих служебных обязанностей, но почему-то квалифицирует это как растраты. Поэтому предполагать о якобы выводесредств в особо крупных объемах за границу, безусловно, можно, но это не имеет ничего общего с реальностью. За пять лет расследования такиефакты уже бы нашли, но их нет!», - убеждена Попова.

Напомним, в конце декабря 2019 детективы НАБУ вручили подозрения бывшим руководителям Дельта Банка, подозревая их в хищении 4,4 млрдгрн. Дельта Банк был признан недееспособным и ликвидирован в октябре 2015 года.