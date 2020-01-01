цей матеріал доступний українською

Курс гривни, цены, зарплаты: министр экономики рассказал, чего ожидать украинцам в 2020 году

16:14, 01 января 2020
Финансы
151 0
Иллюстрация REUTERS

В частности, он написал на своей странице в Facebook, что стоит рассчитывать на реальный рост зарплат на 10%.

“С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда, ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в 2020 году будут оставаться высокими – около 10%”, – написал Милованов.

Министр добавил, что зарплата в Украине растет четвертый год подряд. В 2019 она реально выросла на 9,6%, по сравнению с предыдущим годом.

Милованов считает, что выиграют от этого те, кто имеет нужные квалификации для отраслей, в которых происходят инвестиции. Также, по его словам, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2019 года выросла по сравнению с ноябрем прошлого года на 16,6% - до 10679 грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2019 года сократилась по сравнению с октябрем на 6,3%, и на 1 декабря составила 3,221 млрд грн.

27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курс гривни#зарплата в Украине#Тимофей Милованов