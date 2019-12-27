Средняя зарплата украинцев за год увеличилась на 17%: сколько получаем

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам октября составил 15974 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2019 года выросла по сравнению с ноябрем прошлого года на 16,6% - до 10679 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом, по сравнению с октябрем, в текущем году размер средней номинальной заработной платы в ноябре уменьшился на 0,4%.

Реальная заработная плата в ноябре этого года по сравнению с октябрем незначительно сократилась на 0,5%, а по сравнению с ноябрем 2018 года увеличилась на 10,8%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам октября составил 15974 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя зарплата украинцев в октябре составляла 10727 грн.

27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.