Гончарук рассказал, когда в Украину поступит транш МВФ

Гончарук отметил, что МВФ очень "демонизируют" через олигархические СМИ.

Новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью каналу "Украина 24".

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По его словам, ничего не мешает поступлению денег от МВФ.

“Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет”, - сказал премьер.

Также Гончарук отметил, что МВФ очень «демонизируют» через олигархические СМИ.

“Много слухов, разговоров, якобы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ - это о доверии, это о дешевых ресурсах ... Для нас стратегически важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны — это возможность иметь дешевые ресурсы”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Глава НБУ Яков Смолий 12 декабря заявил, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.