Минсоцполитики опровергло информацию о массовом сбое системы монетизации льгот

По информации министерства, задержки по открытию учетной записи льготника в "Ощадбанке" происходили из-за устаревших данных в реестре.

Информация о массовом сбое системы монетизации льгот оказалась неправдивой, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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"Министерство социальной политики своевременно и в полном объеме профинансировало выплату начисленных льгот за жилищно-коммунальные услуги за октябрь и ноябрь этого года", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляются на основании данных из Единого государственного автоматизированного реестра льготников. Часть этих данных на старте монетизации была устаревшей, поскольку вносилась 15 лет назад и во многих случаях не корректировалась.

"Именно поэтому в первой волне монетизации льгот по октябрь 2019 могли происходить задержки по открытию учетной записи льготника в АО "Ощадбанк", учитывая некорректность данных. Сейчас большинство персональных данных уже уточнены", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, в частности, 680 млн грн были перечислены льготникам за октябрь (перерасчет прошел 8 ноября), а 1,3 млрд грн – за ноябрь для расчетов в денежной безналичной форме (перерасчет от 10 декабря). При этом в наличной форме за октябрь украинцам перечислено 40 млн грн, а за ноябрь – почти 80 млн грн.

Вчера телеканал "1+1" в программе "ТСН" показал сюжет, в котором говорилось, что внедренная впервые в Украине система монетизации субсидий дала сбой: льготникам не поступают смс-сообщения об оплате "коммуналки".

Как сообщал УНИАН, с ноября украинцы начали получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий, что связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Теперь перерасчет будут проводить органы социальной защиты населения, а не предприятия коммунальной сферы.

В Украине в 2019 году стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг, которая проходит в три этапа. По итогам реформы ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.