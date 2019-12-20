В Украине дала сбой система монетизации субсидий (видео)

Чтобы избежать массового накопления долгов среди льготников, Минсоцполитики обратилось к Кабмину.

Система монетизации субсидий дала сбой - льготникам не приходят смс-сообщение об уплате коммунальных платежей.

Как говорится в сюжете ТСН, люди не знают, получают ли государственную помощь вообще, ведь банк не сообщает о льготе.

"Есть у мамы льгота. Дали цифру, которую нужно ежемесячно вычитать из обычной суммы. Прошел месяц, они снова насчитали ту же сумму и добавили еще долг", - говорит сын вдовы военного Максим Ефремов.

Люди обращаются в столичное управление соцзащиты чуть ли не каждый день, пока долгов нет.

"У нас 5300 льготников, которые получают скидку на жилищно-коммунальные услуги. Из них 5% - это наличная форма, 95% - это люди, которые получают свою льготу через "Ощадбанк", - сказала начальник управления труда и социальной защиты Печерского района Киева Ольга Мозговая.

Те, кто не написал заявление до 15 октября, имеют безналичную монетизацию. Коммуналку за них платит государственный банк. Многим смс с информацией от банка не поступают по неясным причинам.

Читайте такжеНа выплату монетизированных субсидий дополнительно выделили 283 миллиона гривень

"Это связано с тем, что управление соцзащиты не представило необходимую информацию в "Ощадбанк", - пояснила заместитель директора департамента розничного бизнеса банка Марина Ревуцкая.

В то же время, если льготник будет иметь долг 20 необлагаемых налогом минимумов (340 гривен), то в следующем отопительном сезоне право на монетизацию потеряет.

Чтобы избежать массового накопления долгов среди льготников, Министерство социальной политики обратилось в Кабмин. Правительство позволяет изменить форму монетизации когда-либо. С января, надеются чиновники, поправка заработает.

"Сейчас мы видим в этом достаточно большую проблему. Мы предлагаем, чтобы от 1 января 2020 те льготники, которые хотят перейти на наличную форму, могли это сделать в любой момент", - отметил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

В случае перехода на наличную форму монетизации, льготники смогут оплатить коммуналку полностью и при этом не накапливать долгов.

Напомним, ранее Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, в противном случае она будет начислена только с месяца обращения.