Минэкономики хочет разобраться, почему гривня укрепляется, а цены не падают

Министр допускает проведение расследований по данному факту.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины допускает проведение расследований по факту того, что на фоне укрепления курса гривни цены на ряд импортных товаров не уменьшились.

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Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.

«Статистика дня. Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости. По определенным позициям, где должно быть большее уменьшение, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,56 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.