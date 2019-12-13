Доллар и евро опустились еще больше: свежие курсы

Гривня по официальному курсу снова обновила четырехлетний максимум - на уровне 23,56 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,56 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Читайте такжеЗаробитчане за 10 месяцев перечислили в Украину 9,7 миллиарда долларов

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 12 декабря на уровне 23,60 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 13 декабря установлен на уровне 26,24 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 12 декабря установились на уровне 23,54/23,57 грн/долл., к евро - на уровне 26,19/26,22 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.