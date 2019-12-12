Нацбанк назвал плюсы от укрепления гривни

Среди позитивных факторов - снижение инфляции, рост конкурентоспособности украинских компаний, рост доходов граждан, снижение уровня госдолга к ВВП, снижение долларизации экономики.

Укрепление национальной валюты Украины в текущем году имеет плюсы и минусы, но в целом оказало позитивный эффект на экономику страны.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Если смотреть на ситуацию в комплексе, то мы видим, что сейчас позитивные факторы – фундаментальные, и они преобладают», - сказал Сологуб.

Среди позитивных факторов ревальвации для экономики он назвал снижение инфляции, рост конкурентоспособности украинских компаний, рост доходов граждан и связанное с этим замедление процессов трудовой миграции, снижение уровня госдолга к ВВП, снижение долларизации экономики и как следствие – удешевление кредитов.

В то же время Сологуб отметил такие негативные факторы как недополучение плановых бюджетных доходов и доходов бизнеса в отдельных отраслях.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за январь-ноябрь выросла к доллару США на 13,4% - до 23,97 грн/долл.

Национальный банк на пятницу, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,56 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.