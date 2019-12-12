Фонд госимущества впервые опубликовал полный список объектов малой приватизацию

К середине января запланировано 165 аукционов по продаже госимущества.

Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный перечень всех объектов малой приватизации, сообщила пресс-служба фонда.

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В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексах государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества.

“Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества даст возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам”, - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, продажа этих объектов будет проходить исключительно через аукционы системы "ProZorro.Продажи". К середине января запланировано 165 аукционов.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.

Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.