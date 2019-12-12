цей матеріал доступний українською

Фонд госимущества впервые опубликовал полный список объектов малой приватизацию

15:13, 12 декабря 2019
Финансы
102 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеКабмин в следующем году хочет продать госпредприятий на 12 миллиардов гривень

В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексах государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества.

“Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества даст возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам”, - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, продажа этих объектов будет проходить исключительно через аукционы системы "ProZorro.Продажи". К середине января запланировано 165 аукционов.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.

Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #приватизация#Фонд госимущества