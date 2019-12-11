Нацбанк завтра снизит учетную ставку до 14% - эксперт

К концу следующего года ставка снизится до 10,5%.

Правление Национального банка Украины на ближайшем заседании по вопросам монетарной политики 12 декабря примет решение о снижении учетной ставки на 1,5 п.п. – до 14% годовых.

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Такого мнения придерживаются эксперты группы ICU.

"Я думаю, что нас ждет завтра минус полтора процента, то есть, ставка будет 14% годовых, а на конец следующего года - 10,5%", - сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в ходе презентации макроэкономического прогноза.

По его словам, наиболее резкое снижение ставки ожидается в первой половине следующего года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении составила 5,1%, замедлившись с 6,5% месяцем ранее.

Согласно заявлению министра экономики Тимофея Милованова, такое снижение инфляции стало сюрпризом для аналитиков и дает основания для существенного снижения учетной ставки НБУ.

Национальный банк Украины в октябре снизил учетную ставку до 15,5% годовых, при этом ставка была снижена третий раз подряд - после снижения в сентябре и июле.