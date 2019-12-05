Фонд гарантирования вкладов: Бахматюк предлагал заплатить долг VAB банка, но дело НАБУ этому помешало

Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, в интервью изданию Mind рассказала о том, как Олег Бахматюк предлагал добровольно выплатить задолженность VAB банка, что является наиболее выгодным для государства путем решения этого вопроса, однако НАБУ, начав криминальное преследование бизнесмена, заморозило этот процесс.

На вопрос журналиста Mind о том, как фонд оценивает ранее выдвинутые предложения Олега Бахматюка о добровольном урегулировании долга, Светлана Рекрут ответила: «Тема Бахматюка сейчас очень актуальна. Мы получали предложения от него по реструктуризации долга перед фондом и Нацбанком. Первое – еще два года назад. Без конкретных цифр, просто декларация намерения. Мы в свою очередь приняли решение начать изучать юридические возможности, но на этом все и закончилось». Однако Рекрут утверждает, что сейчас тема договорных урегулирований задолженностей становится для Фонда гарантирования «ключевым, если не единственным, источником средств для выплат кредиторам».

Директор-распорядитель Фонда гарантирования заявила, что добровольное урегулирование – наиболее выгодный для государства путь урегулирования задолженностей банков: «Если мы говорим об опыте взыскания средств через гражданские или уголовные процессы, то на каждый полученный доллар в среднем тратится 25–30 центов расходов. В целом это довольно дорогостоящий и долгий процесс во всем мире, который может не принести нам быстрого желаемого результата. А по добровольному урегулированию – это всегда дисконт. Процесс мирового урегулирования проходит быстрее и является менее затратным по сравнению с судебным разбирательством, но это дисконт к сумме долга».

Возвращаясь к конкретному кейсу по Бахматюку, Светлана Рекрут рассказала, что предложений от Бахматюка поступало несколько. В последнем «он предложил 8 млрд грн суммарно для фонда и НБУ, из которых 500 млн грн кладутся на escrow-счет или на депозит для подтверждения серьезности его намерений, а всю сумму он выплачивает в течение пяти-семи лет». После первого предложения исполнительная дирекция фонда приняла решение рассмотреть возможности добровольного урегулирования, а именно: изучить юридические механизмы, разработать юридическую конструкцию, провести консультации, расчеты и т. д. «По второму предложению наших решений не было. Мы его не отвергли, но и не согласились по одной простой причине: чтобы принять или отклонить такого рода предложение необходим реальный анализ в двух направлениях».

Однако после начала процессуальных действий НАБУ ситуация с добровольным возвращением Бахматюком задолженности банка заморозилась: «Не понятно теперь, как идти по сценарию добровольного урегулирования. Есть определенные процессуальные ограничения, поскольку уже есть подозрение. Пока же в Украине, как мне кажется, нет подобной практики, и ее придется нарабатывать, если дойдет до этого дело».

Тем не менее Фонд гарантирования готов к реализации идеи договорного урегулирования задолженности VAB банка: «Фонд готов к таким шагам. Кроме того, возможность мировых соглашений предусмотрена в законопроекте, который, я надеюсь, в ближайшие месяцы будет одобрен парламентом. Необходимость такой законодательной опции одобрена МВФ и ВБ. Добавлю, что лучшая мировая практика по добровольному урегулированию – в США. И у нас сейчас работает команда советников от FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов США), которые как раз являются специалистами по части добровольного урегулирования и реализовали десятки подобных кейсов у себя дома. Они помогают нам подготовить реализацию лучших наработок».

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.