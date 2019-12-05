Рада продлила нулевую ставку НДС для предпринимателей с инвалидностью

Документ продлевает срок действия льготной ставки на 5 лет, до 1 января 2025 года.

Верховная Рада приняла закон о продлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость на товары и услуги организаций и предприятий, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью.

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За принятие соответствующего законопроекта в целом (№2439) проголосовали 360 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В частности, документ продлевает на 5 лет, до 1 января 2025 года, срок действия льготной ставки по налогу на добавленную стоимость по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями лиц с инвалидностью.

Докладывая по законопроекту, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что комитет единогласно поддержал документ и призвал народных депутатов проголосовать за создание благоприятных рабочих условий для людей с инвалидностью.

"Речь идет не только о налоговой льготе – речь вообще не о деньгах, а о социальной справедливости и социальной адаптации тех людей, которые из-за физической неспособности не могут работать в обычных условиях", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа лиц с инвалидностью к транспортной инфраструктуре и их социальной защите.