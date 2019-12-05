Фонд соцстрахования Украины сменил руководителя

Правление фонда возглавил Олег Коваль, в настоящее время занимающий должность заместителя министра социальной политики.

Правление Фонда социального страхования Украины возглавил Олег Коваль, в настоящее время занимающий должность заместителя министра социальной политики.

Читайте такжеДепутаты поддержали президентские правки в закон о проверках получателей соцвыплат

Об этом новый руководитель фонда сообщил на брифинге в Министерстве социальной политики.

«Правление прошло в штатном режиме. Все прошло конструктивно. В настоящий момент я возглавляю правление фонда со стороны государства», - сказал Коваль.

По его словам, бюджет фонда на 2020 год будет рассмотрен на следующем заседании правления, которое ожидается в ближайшие недели.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования 20 ноября сообщил о приостановке финансирования выплат застрахованным лицам в связи с исчерпанием сметных назначений согласно бюджету.

В ответ Министерство социальной политики опровергло эту информацию и заявило о возможном рейдерском захвате фонда его бывшим руководителем, уволенным за махинации с имуществом организации и восстановленным в должности решением суда.

В конце ноября премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал предстоящие кадровые перестановки в фонде и его реформирование, а также сообщил о решении правительства направить дополнительно 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, выплат на погребение.