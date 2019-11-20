Минсоцполитики заявляет о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования

Директор Фонда Баженков был уволен в 2018 году, но суд восстановил его в должности.

Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

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Об этом сообщается на сайте министерства со ссылкой на слова заместителя министра Олега Коваля.

По его словам, «рейдерские» действия совершаются Евгением Баженковым, который является фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом фонда при содействии государственного регистратора, незаконно указавшего его в госреестре руководителем фонда.

В министерстве подчеркнули, что полномочиями по восстановлению или увольнению директоров фонда обладает правление этой организации.

«Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с предложением отменить регистрацию и направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, можно считать превышением полномочий, и они подлежат отмене», - подчеркнул Коваль.

Справка УНИАН. Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков был уволен в 2018 году за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта фонда.

Тогдашний министр социальной политики инициировал увольнение Баженкова и обратился в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела Баженков обратился в суд, и в ноябре текущего года Печерский суд Киева восстановил его в должности.