Нефедов похвастался ростом таможенных платежей в бюджет

Только в ноябре таможня перечислила в госбюджет 30,3 миллиарда гривень.

Поступления таможенных платежей в госбюджет Украины в сентябре-ноябре текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1% - до 3,87 миллиарда долларов США.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"При этом стоимостные объемы налогооблагаемого импорта уменьшились на 7% (в первую очередь из-за падения мировых цен на уголь, газ, нефть). То есть пока таможня собирает больше налогов при уменьшении стоимости ввозимых товаров. В результате за последние месяцы возросло налоговое бремя на 1 доллар импорта - с 0,26 доллара в 2018 году до 0,27 доллара в 2019 году. Положительную тенденцию имеет также таможенная стоимость несырьевого импорта (рост с 1,5 доллара/килограмм до 1,6 доллара/килограмм), что свидетельствует о постепенном уменьшении "серого импорта". Работаем дальше", - подчеркнул Нефедов.

В частности, только в ноябре таможня перечислила в госбюджет 30,3 миллиарда гривень.

"План (ноября - УНИАН) выполнили, перечислили 30,3 миллиарда гривень в бюджет. И это при том, что у нас только увеличивается несоответствие заложенного в бюджет курса гривни объективной реальности. В бюджете на конец года - 29,4, а в НБУ сегодня - 23,97", - добавил глава Таможенной службы.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются, официальный старт работы ведомства запланирован на следующую неделю.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы, сократив количество таможен до 16 с 26.