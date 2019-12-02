Проверки в октябре: НБУ оштрафовал четыре банка

В том числе "Европромбанк", "Мегабанк", "Радабанк" и государственный "Ощадбанк".

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в ноябре применил меры воздействия к четырем банкам.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе регулятор оштрафовал "Европромбанк" на 400 тысяч гривень, "Мегабанк" на 200 тысяч гривень, "Радабанк" на 300 тысяч гривень и государственный "Ощадбанк" на 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия легализации доходов в октябре не применял меры воздействия к банкам.