НБУ в апреле оштрафовал за финмониторинг пять банков

В том числе "МТБ Банк", "РВС Банк", "Альпари Банк", банк "Восток" и контролируемый НБУ "Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках".

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе регулятор оштрафовал за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга "МТБ Банк" на 4,35 миллиона гривень, "РВС Банк" - на 3 миллиона гривень, "Альпари Банк" - на 2 миллиона гривень.

Также Нацбанк оштрафовал за недостатки в сфере финансового мониторинга банк "Восток" на 300 тысяч гривень и контролируемый НБУ "Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках" на 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к шести банкам.