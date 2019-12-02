В Украине вырос дефицит внешней торговли - минус $10 миллиардов

Дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь-октябрь вырос на 3,3%. Дефицит внешней торговли товарами вырос на 7%, профицит внешней торговли услугами – в 1,5 раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-октябрь 2019 года сведен с дефицитом 9,947 млрд долл., что на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7% - до 11,270 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – в 1,5 раза, до 1,323 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в 5,826 млрд долл., или в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год.