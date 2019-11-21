Почем сегодня доллар: свежие курсы валют

Национальный банк Украины на четверг, 21 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1836 грн/долл., к евро – на уровне 26,7446.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2418,3603 (20 ноября – 2420,3928)

100 EUR – 2674,4647 (20 ноября – 2681,0691)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 20 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,15/24,17 грн/долл., что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,77 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.