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В Фонде соцстрахования прокомментировали информацию о рейдерском захвате

18:35, 20 ноября 2019
Финансы
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В Фонде соцстрахования опровергли информацию о рейдерском захвате / фото УНИАН

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“В связи с распространением в некоторых СМИ информации о рейдерском захвате Фонда социального страхования Украины сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, учреждение работает в штатном режиме”, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что по решению Печерского суда Киева экс-глава фонда был восстановлен в должности в 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования Евгением Баженковым, который является фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом фонда при содействии государственного регистратора, незаконно указавшего его в госреестре руководителем фонда.

Справка УНИАН. Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков по инициативе тогдашнего министра соцполитики был уволен в 2018 году за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта фонда. После возбуждения уголовного дела Баженков обратился в суд, и в ноябре текущего года Печерский суд Киева восстановил его в должности.

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Теги: #рейдерство#фонд социального страхования