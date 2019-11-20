В Фонде соцстрахования прокомментировали информацию о рейдерском захвате

В ведомстве напомнили, что экс-глава фонда был восстановлен в должности в ноябре.

Информация о рейдерском захвате Фонда социального страхования Украины не соответствует действительности, сообщила пресс-служба фонда.

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“В связи с распространением в некоторых СМИ информации о рейдерском захвате Фонда социального страхования Украины сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, учреждение работает в штатном режиме”, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что по решению Печерского суда Киева экс-глава фонда был восстановлен в должности в 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования Евгением Баженковым, который является фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом фонда при содействии государственного регистратора, незаконно указавшего его в госреестре руководителем фонда.

Справка УНИАН. Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков по инициативе тогдашнего министра соцполитики был уволен в 2018 году за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта фонда. После возбуждения уголовного дела Баженков обратился в суд, и в ноябре текущего года Печерский суд Киева восстановил его в должности.