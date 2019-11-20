Количество субсидиантов в Украине увеличилось на 20%

Средний уровень помощи на одну семью составил 492,1 гривен.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) населения в январе-октябре 2019 года были назначены на сумму 1,63 млрд грн, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в городской местности субсидии были назначены на сумму 1,24 млрд грн, в сельской – 416,8 млн грн.

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По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-октябре обратились 2 млн 573 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за десять месяцев 2019 года субсидии назначены 3 млн 282 тыс. семей, в сельской – 1 млн 372 тыс. семей. По сравнению с январем-октябрем 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 20,4%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре 2019 года, по сравнению с октябрем 2018 года, увеличился на 8,7% – до 492,1 грн.

В октябре 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 424 тыс. домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.