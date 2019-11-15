НБУ предлагает магазинам и ресторанам выдавать наличность по платежным картам

Регулятор разработал проект соответствующего постановления и ожидает замечания и предложения к нему до 15 декабря.

Национальный банк Украины предлагает предприятиям торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО), предоставить возможность держателям платежных карт получать наличные из касс этих предприятий.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор разработал проект соответствующего постановления и обнародовал для общественного обсуждения, ожидая замечания и предложения к проекту до 15 декабря.

По мнению НБУ, такие новации будут способствовать снижению уровня тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

В НБУ отметили, что соответствующие нормы содержит принятый украинским парламентом закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Кроме того, Нацбанк предложил урегулировать вопрос осуществления операций с наличными для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории в сфере торговли и услуг использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Также Рада приняла еще один закон по детенизации расчетных операций, предполагающий внедрение механизма так называемого «кешбэка» - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.