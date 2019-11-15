Смолий встретился с представителями миссии МВФ: о чем говорили (фото)

По словам Смолия, впереди - неделя переговоров.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий встретился с представителями миссии Международного валютного фонда, прибывшей в Киев 14 ноября.

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«Миссия МВФ в первый же день в Киеве пришла к нам на встречу. Впереди - неделя переговоров», - сообщил Смолий в Twitter.

По его словам, представители миссии обсуждают с НБУ дальнейшую реформу финансового сектора, а также важность судебной реформы для обеспечения финансовой стабильности.

Попри заблоковані входи до будівлі #НБУ місія #МВФ в перший же день у Києві завітала до нас на зустріч. Попереду - тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності pic.twitter.com/FWDq0sPX9o — Yakiv Smolii (@YSmolii) 14 листопада 2019 р.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала, 14 ноября.

Миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.