Доллар вернулся к падению: свежие курсы валют

Национальный банк Украины на среду, 13 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,4619 грн/долл., к евро – на уровне 26,9448 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2446,1896 (12 ноября – 2451,1018)

100 EUR – 2694,4778 (12 ноября – 2706,2615)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке после трехдневного закрытия торгов на одном и том же уровне во вторник, 12 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,51 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,89/26,92 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.