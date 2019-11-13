Доллар вернулся к падению: свежие курсы валют
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2446,1896 (12 ноября – 2451,1018)
100 EUR – 2694,4778 (12 ноября – 2706,2615)
Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке после трехдневного закрытия торгов на одном и том же уровне во вторник, 12 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,51 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро установились на уровне 26,89/26,92 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.