Гривня вышла из трехдневного ступора и выросла к доллару

Гривня на межбанке во вторник выросла к доллару на 7 копеек – до 24,42/24,44 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке после трехдневного закрытия торгов на одном и том же уровне во вторник, 12 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,51 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,89/26,92 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 13 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,4619 грн/долл., к евро – на уровне 26,9448 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 11 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,51 грн/долл., что соответствует уровню закрытия торгов в пятницу и в четверг.