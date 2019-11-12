НАБУ просит суд взять под стражу подозреваемых по делу «ВиЭйБи Банка»

Восьми бывшим и действующим служащим Национального банка Украины сообщено о подозрении.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и служащим частного сектора в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн и просят суд взять их под стражу с альтернативой залога от 2,5 до 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн», - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых - бывший первый заместитель председателя НБУ, бывший директор Генерального департамента банковского надзора; бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины по г. Киеву и Киевской области, а также бывшие должностные лица ПАО «ВиЭйБи Банк» - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО «ВиЭйБи банк».

В САП отметили, что указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

«Обстоятельства дела: в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на это, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком», - сообщили в антикоррупционной прокуратуре.

Как следствие, служащими Нацбанка были предоставлены «ВиЭйБи Банка» 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. В САП отметили, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд грн, и указанные средства так и не были возвращены.

«А в ноябре 2014 года вообще «ВиЭйБи Банк» был признан неплатежеспособным. На сегодняшний день стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен», - добавили в САП.

Как сообщил УНИАН информированный источник в НБУ, речь идет об Алле Шульге, которая в апреле 2015 года оставила работу в НБУ по согласию сторон.

Также речь идет о Николае Каленском, который с апреля 2018 года не является должностным лицом регулятора, но входит в состав совета НБУ по квоте президента.

По информации НАБУ, указанным лицам инкриминируется преступление по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения сегодня, 12 ноября.

Нынешний первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова опубликовала в соцсети Facebook видеообращение, снятое возле здания Высшего антикоррупционного суда.

«Мы, полный состав правления НБУ, который сейчас в Киеве, находимся возле здания Высшего антикоррупционного суда в ожидании начала рассмотрения дела по обвинению бывших работников НБУ в злоупотреблениях при предоставлении стабкредита «VAB банку» в 2014 году», - сказала Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября поздно вечером задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году «ВиЭйБи Банку».

По информации НАБУ, речь идет о должностных лицах НБУ, а также «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения.

В частности, среди задержанных - нынешний глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.

По информации НБУ, вся команда действующего руководства регулятора находится на своих рабочих местах, а глава НБУ Яков Смолий прервал командировку и срочно возвращается в Украину.

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено сегодня утром на официальном сайте компании.