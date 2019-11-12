В Украине замедлился рост цен: комментарий Нацбанка

Благодаря укреплению гривни цены на непродовольственные товары по сравнению с октябрем прошлого года снизились на 0,5%, в том числе подешевели автомобили, одежда и обувь.

Фактический показатель инфляции в Украине в октябре, которая замедлилась до 6,5% в годовом выражении, в целом соответствовал траектории прогноза в инфляционном отчете за октябрь.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, уверенное замедление базовой инфляции и административно регулируемых цен вместе с существенным снижением цен на топливо перевесили давление со стороны цен на сырые продукты питания.

По оценкам регулятора, благодаря укреплению гривни цены на непродовольственные товары по сравнению с октябрем прошлого года снизились на 0,5%. В частности, подешевели автомобили, одежда и обувь, а падение цен на компьютеры и бытовую технику углубилось. При этом цены на мебель, фармацевтическую продукцию и товары личного ухода росли более низкими темпами.

«Более крепкий курс гривни и падение мировых цен на энергоресурсы, даже несмотря на сужение предложения отдельных продуктов питания и расширения потребительского спроса, способствуют дальнейшему замедлению роста цен к цели в 5% в 2020 году», - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2018 года - составила 6,5%, замедлившись с 7,5% в годовом выражении месяцем ранее.

В 2018 году инфляция в Украине замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.

По прогнозам НБУ, инфляция будет и далее замедляться к цели в 5%, в том числе до 6,3% на конец текущего года.