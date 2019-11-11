Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке более чем в 2 раза

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,5 млрд долл.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 4 по 8 ноября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 372 млн долл., что в 2,4 раза больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор третью неделю подряд не продавал валюту.

В результате, с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,5 млрд долл., или в 10 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 193,9 млн долл.