Кабмин закладывает в бюджет-2020 год рост доходов

Предельный показатель госдолга сокращается на 3,5% - до 2,3 триллиона гривень.

Кабинет министров закладывает в обновленный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год рост доходов по сравнению с откорректированным бюджетом на 2019 год на 86 миллиардов гривень, или на 8,6%, - до 1,094 триллиона гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, рост расходов составит 87 миллиардов гривень, или 8%, - до 1,180 триллиона гривень.

Предельный уровень бюджетного дефицита правительство предлагает увеличить на 3 миллиарда гривень, или на 3,4%, - до 94 миллиардов гривень.

В то же время, предельный показатель государственного и гарантированного государством долга сокращается на 85 миллиардов гривень, или на 3,5%, - до 2,364 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров вчера, 5 ноября, передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 гривень/доллар.

По сравнению с предыдущим проектом, расходы бюджета выросли на 15 миллиардов гривень, доходы – на 13 миллиардов гривень. Дефицит, как и ранее, составит около 2% ВВП.