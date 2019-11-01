Доллар начал дорожать: гривня просела на 9 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 16 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 1 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,83/24,87 гривни/доллар, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,73/27,77 гривни/евро, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,7381 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,5558 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 31 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,75/24,78 гривни/доллар, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.