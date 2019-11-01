НБУ оценил рост экономики Украины в третьем квартале в 3,5%

По данным регулятора, ухудшилась ситуация в промышленности и ослабли результаты финансовой и страховой деятельности.

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года замедлился до 3,5% в годовом выражении из-за слабых показателей отдельных базовых видов деятельности.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Согласно отчету, ухудшилась ситуация в промышленности, в частности, добывающей и металлургии, на фоне дальнейшего ухудшения внешних условий для экспортеров. Это, в свою очередь, сказалось на показателях грузового транспорта.

Также ослабли результаты финансовой и страховой деятельности, прежде всего, из-за менее благоприятной базы сравнения.

В то же время, отмечает Нацбанк, оставались высокими темпы роста сельского хозяйства при поддержке значительного урожая поздних зерновых и масличных культур, что компенсировало более низкий урожай картофеля и плодово-ягодных культур.

Также, говорится в отчете, рост ВВП в третьем квартале поддерживался потребительским спросом на фоне существенного улучшения потребительских настроений, роста заработных плат и повышения пенсий. Это поддерживало высокие темпы роста розничной торговли и пассажирооборота.

Как сообщал УНИАН, рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Прогноз на 2020 и 2021 годы также повышен - до 3,5% и 4% соответственно.

Прогноз инфляции остался неизменным - 6,3% в 2019, 5% - в 2020 и 5% - в 2021 году.