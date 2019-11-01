Платежный баланс Украины сведен в "плюс" на $2,2 миллиарда

В сентябре платежный баланс сведен с профицитом 60 миллионов долларов.

Платежный баланс Украины за январь-сентябрь 2019 года сведен с профицитом в размере 2,214 миллиарда долларов против 418 миллионов долларов дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит текущего счета за 9 месяцев составил 2,705 миллиарда долларов, приток по финансовому счету - 4,884 миллиарда долларов.

Отмечается, что в сентябре платежный баланс сведен с профицитом 60 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год четвертый год подряд был сведен с профицитом, который составил 2,877 миллиарда долларов, что на 12% больше профицита за 2017 год.